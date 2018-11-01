شركة روس آتوم للطاقة الذرية تعلن عن مفاجأة في مصر

أعلنت شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية "روس آتوم" عن افتتاح مكتب لها في مصر، حيث تقوم الشركة ببناء أول محطة كهروذرية هناك.



وقالت الشركة عبر صفحتها في "تويتر" إن الوحدة الهندسية لـ "روس آتوم" قامت بافتتاح مكتب لها في العاصمة القاهرة، وأرفقت المنشور بصورة يعتقد أنها لكادر الوحدة الهندسية في مصر، وذلك حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".



ولم تكشف "روس آتوم" عن مهام المكتب الجديد، لكنه يأتي في إطار العقد الذي أبرمته الشركة لبناء وتشغيل أول محطة كهروذرية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة المصرية على البحر المتوسط.



وكانت موسكو والقاهرة وقعتا في 19 نوفمبر 2015 اتفاقية لبناء المحطة الكهروذرية، التي ستضم 4 مفاعلات من الجيل الجديد "3+"، بقدرة 1200 ميغاواط لكل مفاعل، على أن يتم تشغيل أول مفاعل في عام 2026، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الكلية للمشروع 20 - 25 مليار دولار.



كما ستقوم الشركة الروسية في إطار العقد المبرم بتدريب حوالي 2000 فني مصري لكي يعملوا في المحطة الكهروذرية، ومن المقرر بدء تدريب العاملين في نهاية 2019 مطلع 2020، وتأهيل موظفي الصيانة عام 2024.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار روسيا، منتصف أكتوبر الماضي، وبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل استئناف السياح الروسية إلى المنتجعات المصرية، وإعادة إطلاق الرحلات المباشرة بين مدن البلدين.



وقال بوتين: "في العام الماضي لاحظنا زيادة في معدل التبادل بنسبة 62٪، وفي الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، زاد هذا المعدل بنسبة 28٪ أخرى"، موضحا أن هذا التطور، نتيجة لتنويع العلاقات الثنائية التي تشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، والمعدات، والآلات.