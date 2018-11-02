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رياضة

الداخلية يتغلب على الطلائع بثنائية في الدوري.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
يسرى غازى
حقق فريق الداخلية، فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى استاد كلية الشرطة فى الجولة الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز.

وفشل الفريقان فى هز الشباك على مدار 45 دقيقة ليخرج الشوط الأول سلبيا.

وفى الشوط الثانى نجح الثنائى حسام سلامة ومحمد مخلوف لاعبى الداخلية فى تسجيل هدفين فى مرمى الفريق العسكري بالدقيقتين 72 و77.

فيما نجح الفريق العسكرى فى تسجيل هدف تقليص الفارق أمام الداخلية فى الدقيقة 86 عن طريق لاعبه طاهر محمد وتعرض مصطفى عز الدين إلى الطرد خارج الملعب بعدما أشهر محمد حسن حكم اللقاء البطاقة الحمراء فى وجه اللاعب بالدقيقة 88.

وبتلك النتيجة يتجمد رصيد طلائع الجيش عند 13 نقطة فيما ارتفع رصيد الداخلية إلى 15 نقطة.
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