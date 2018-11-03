جمارك الغردقة تحبط تهريب منشطات جنسية ومستلزمات طبية

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سعيد كامل؛ محاولتي تهريب 84 دبوسا للمعدة و3 كجم من المشغولات الفضية و 25 كجم من الشوكولاتة الجنسية؛ بحوزة راكبين قادمين من تركيا.



تم تشكيل لجنة من (رامى مروان، راضى مجدى ،عاصم بدوي، وليد الهوارى،محمود صبرى ،محمد جابر، محمد أبو بكر، جابر موسى، نبيل شهاب، هانى عبد الحافظ) وتحرير محضرين بالواقعة بعد إخطار الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك الغردقة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.