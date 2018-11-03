عمان تفوز على العراق 3 /1 وتحصد المركز الثالث بالبطولة العربية للكرة الطائرة

حصد منتخب عمان للكرة الطائرة المركز الثالث بالبطولة العربية والتي تختتم فعاليتها اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بعدما حقق فوزا مهما على نظيره العراقي بالجولة الأخيرة من البطولة بنتيجة 3/1.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 25/20 , 25/19 , 23/25 , 25/18.



واحتل المنتخب العماني المركز الثالث بعدما حقق أربع انتصارات أمام كل من فلسطين والأردن والعراق والجزائر.



وتقام بعد قليل مباراة مصر والبحرين والتي يتوج الفائز بها بلقب البطولة رقم 21، ويحل الخاسر بالمركز الثاني، بعدما نجح المنتخبين في تحقيق الانتصار بالمباريات الخمس السابقة.