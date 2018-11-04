السيطرة على حريق نشب بحظيرة ماشية بسبب سيجارة مشتعلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب بحظيرة مواشي في قرية البستان بالدلنجات بسبب سيجارة مشتعلة ونتج عن الحريق نفوق عدد من الماشية والماعز.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيره بلاغا من مركز الدلنجات بالحريق وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة ماشية بالطوب الأبيض والأخشاب ملحقة بمنزل "عاطف.ج.س" 40 سنة فلاح وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



وبسؤال مالك الحظيرة، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لاحتمال قيام أحد المارة بإلقاء سيجارة مشتعلة على بعض المخلفات بجوار الحظيرة وامتداده له، وأكد نفوق عدد من الماشية والماعز ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيًا وتم إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ شئونها.