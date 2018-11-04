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فن

توني ماهر: أتقبل نقد الجمهور على السوشيال ميديا.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
محمد نبيـل
قال الممثل توني ماهر إنه يتقبل النقد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناعات أن من حق المشاهدين أن يعبروا عن آرائهم سواء بالسلب أو الإيجاب.

وأكد "ماهر" خلال ندوة بموقع "صدى البلد" أنه نشط إلى حد كبير على السوشيال ميديا ويحرص على التفاعل مع متابعيه، ولكنه في الوقت نفسه يعطيهم الحق في انتقاده أحيانًا، حيث انه لن يرضى جميع الأذواق.

توني شارك في بطولة عملين بموسم دراما رمضان الماضى أمام هانى سلامة فى "فوق السحاب"، وأمام ياسر جلال فى "رحيم" وكلاهما حقق نسب مشاهدة كبيرة.
توني ماهر: أتقبل نقد الجمهور على السوشيال ميديا.. صور
توني ماهر: أتقبل نقد الجمهور على السوشيال ميديا.. صور
توني ماهر: أتقبل نقد الجمهور على السوشيال ميديا.. صور
توني ماهر: أتقبل نقد الجمهور على السوشيال ميديا.. صور
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