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رياضة

برشلونة بالزي الجديد لأول مرة أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
أحمد هاني
يواجة نادي برشلونة الإسباني إنتر الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "جوسيبي مياتسا" معقل الفريق الإيطالي بالزي الثالث لأول مرة، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وحس ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن الفريق الكتالوني سيدخل المباراة يوم الثلاثاء بالقميص الثالث الوردي لأول مرة هذا الموسم، وأشارت إلى أن هذا القميص سيرتديه النادي الكتالوني في دوري الأبطال فقط.

كما أضافت الصحيفة إلى أن القميص يحمل 10 خطوط زرقاء ومثلها باللون الأحمر، في إشارة إلى 10 مقاطعات بمدينة برشلونة.

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