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رياضة

اتحاد الكرة ينعى ممدوح عيسى أمين الصندوق الأسبق

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:41 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ممدوح عيسى أمين صندوق الاتحاد الأسبق ولاعب الزمالك القديم، الذي توفي اليوم الأحد.

ويتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية والعاملون بالاتحاد، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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