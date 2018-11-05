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رياضة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:19 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
نشر الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" رسالة للجماهير التونسية.

وكتب الحلفاوي: "‏كلمة للأشقاء في تونس إعلام وجماهير، لا جمهور الأهلي ولا فريق الأهلي اعتدوا ولا حتى أساءوا ،لا تسمحوا بأن يستغل مثيرو الفتن مشكلتكم مع التحكيم لتحقيق أغراضهم الخاصة".

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب انتهت لصالح الأهلي المصري بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد للترجي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس
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