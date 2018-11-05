ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لمنتدى شباب العالم فى يومه الثالث

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات الجلسة الأولى من اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، والتي تأتي بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستعبد مستخدميها".

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
loading...

ترشيحاتنا

Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو

ردود فعل غاضبة من قلب طهران.. إيرانيون: ترامب مجنون وأمريكا الشيطان الأكبر.. صور

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.501 مليار دولار

سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لمنتدى شباب العالم فى يومه الثالث

ليفربول يوجه رسالة حماسية لـ محمد صلاح قبل مواجهة ريد ستار

أول تعليق من نجل خاشقجي على صورته مع ولي العهد

بعد تأخره بالحمام.. شاب يناشد الرئيس السماح بعودة صديقه للقاعة.. شاهد رد فعل السيسي

أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك اليوم.. فيديو

صيدلي بكفر الدوار يقتل عمه ويصيب زوجته وابنته بسبب الميراث

انتقال فريق من الأدلة الجنائية والنيابة لمحل واقعة قتل صيدلي لعمه بالبحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

فيديو

مسئولة برامج الشباب بأوغندا: يجب تدريس الحماية من الإنترنت للأطفال..فيديو
طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري مع الشيف هالة فهمي
Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟