ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي: إرسال البيان الختامي لمحاكاة القمة العربية الإفريقية لجامعة الدول والاتحاد الإفريقي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنه سيتم إرسال البيان الختامي لنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ووزارة الخارجية باعتبارها جهة معنية بالإعداد لتولي مصر قيادة الاتحاد الإفريقي خلال العام القادم.

وأضاف الرئيس السيسي- خلال تعقيبه على البيان الختامي لنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم- "أسجل كل التقدير للجهد المبذول في هذه النماذج التي اعتبرها فرصة للقائمين على العمل الفعلي ليستفيدوا من النقاش وورقات العمل والبيان الختامي الذي تم إصداره والذي سمعنا تفاصيله".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. سيارات عائمة في سيول السعودية.. وتوقف الحالة المرورية

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة حرس الحدود اليوم

إحالة مدرس مغاغة المتحرش لمحكمة الجنايات بالمنيا

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

وزارة العدل تنتهي من دراسة 16 مشروع قانون وترسلها إلى مجلس النواب

شاهد .. أبناء هنا شيحة أثناء عقد قرانها على أحمد فلوكس

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

السيسي: هنعمل 250 ألف فصل حتى لو هنلغي العلاوة الدورية لموظفي الدولة .. فيديو

مايا مرسي تشيد ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المرأة

اتحاد الكرة: تأهل أول كل مجموعة بالقسم الثاني مباشرة للدوري الممتاز

هشام الخلصي.. قصة المذيع الذي حاول إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟