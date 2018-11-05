السيسي: إرسال البيان الختامي لمحاكاة القمة العربية الإفريقية لجامعة الدول والاتحاد الإفريقي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنه سيتم إرسال البيان الختامي لنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ووزارة الخارجية باعتبارها جهة معنية بالإعداد لتولي مصر قيادة الاتحاد الإفريقي خلال العام القادم.



وأضاف الرئيس السيسي- خلال تعقيبه على البيان الختامي لنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم- "أسجل كل التقدير للجهد المبذول في هذه النماذج التي اعتبرها فرصة للقائمين على العمل الفعلي ليستفيدوا من النقاش وورقات العمل والبيان الختامي الذي تم إصداره والذي سمعنا تفاصيله".