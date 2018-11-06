الجمعة.. قافلة مجانية للعيون لجمعية العامرية للرعاية الصحية لعلاج مرضى الرمد

تنظم جمعية العامرية للرعاية الصحية بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية مجانيه للعيون الساعة السادسة صباح يوم الجمعة القادم 9-11-2018 وحتى الساعة السادسة مساء وذلك بالمعهد الثانوى للبنين بقرية العامرية مركز المحلة الكبرى .



وأكد الشيخ خالد أبو حشيش سكرتير الجمعية و منسق القافلة أن القافلة تشمل الكشف المجانى على العيون واجراء عمليات مياه بيضاء وعمليات الظفرة والإنفصال الشبكى والحول وعمل نظارات لضعيفى البصرمؤكدة على تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء العمليات لاجراءها مجانا .



وأضاف أبو حشيش أن تنظيم القافلة يأتى ضمن البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وجمعية العامرية للرعاية الصحية برئاسة الرئيس الشرفى للجمعية الشيخ سيد أحمد المنشاوى وسكرتارية فرج عاشور ومحمد منصور .

