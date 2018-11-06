شبكة NETFLIX تحصل على حقوق عرض فيلم Roma

تعاقدت شبكة NETFLIX على عرض الفيلم المكسيكي الشهير "Roma" للمخرج الفونسو كوارون والحاصل على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ75 لعام 2018.



الفيلم سوف يعرض لأول مره فى مصر على هامش فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أواخر نوفمبر الجارى.



ويغطي الفيلم يوميات عام كامل في حياة أسرة من الطبقة المتوسطة خلال أوائل حقبة السبعنيات. حيث (صوفيا) هي أم لأربعة أطفال تتعايش مع غياب زوجها، في حين تواجه (كليو) أخبار مدمرة تعوقها عن رعاية أبناء (صوفيا) الذين تحبهم بشدة، وتصارع كلتا المرأتين الظروف والتغيرات التي تواجهُهما، في بلد يملؤه الصراع بين ميليشيا الحكومة، والمتظاهرين من الطلاب.





