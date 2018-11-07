أطعمة ومشروبات طبيعية لتقوية المناعة

قال الدكتور محسن النادي، أستشارى الطب البديل، إن بعض الأطعمة والأعشاب التى تساعد فى تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض.



-حبة البركة تساعد على تقوية المناعة والوقاية من امراض القلب والاوعية والسكر والكلى والعيون والجلد

- عش الغراب يحتوى على بروتينات غنية وسكريات معقدة تشبه الموجودة فى خلايا البكتريا والفيروسات وينشط خلايا النخاع

العظمى وخلايا الغدة التيموزية وبالتالى يصبح جهاز المناعة قويا ضد اى اعتداء محتمل من البكتريا او الفيروسات

- الثوم من الأطعمة التى تساعدك فى تقوية المناعة الذاتية للجسم .

-الزنجبيل من الأعشاب المفيدة التى تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض.

- الجزر و التفاح والكمثرى والفراولة والسبانخ والمانجو والكنتالوب والمشمش ،كل هذه الأطعمة غنية بفيتامين أ و مضادات الأكسدة

التى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض .

-يساعد البقدونس على إزالة السموم من الجسم وتقوية الكلى و علاج الالتهابات ،فمن لأنها تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية

مفيدة لصحة الإنسان.

- تناول البهارات مثل الكمون الكركم الزعفران القرنفل ،يساعد فى تقوية المناعة.

- الميرمية من الأعشاب التى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والزيوت الطيارة وتعتبر مهدىء وملطف ومضاد للاكتئاب.

- ورق الزيتون يستعمل منقوعه مثل الشاى .

-يحتوى عرقسوس على العديد من المركبات التى تعمل على تقوية جهاز المناعة .