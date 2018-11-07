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محافظات

تدشين البنتون الثاني لكوبري الشط العائم بترسانة بورسعيد.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى .حسن غنيمة
واصلت ترسانة بورسعيد البحرية اليوم، نجاحها في تدشين البنتون الثاني لكوبري الشط العائم عقب نجاح تدشين البنتون الأول الاسبوع المنقضي أعقبه تدشين البنتون الثالث.

وتاتي عملية تدشين البنتون الثاني اليوم استكمالا لمراحل الكوبري الخامس الذي يتم بناؤه وتجميعه بترسانة، بورسعيد ضمن سلسلة كباري يتم بناؤها بتكليف من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بين ضفتي القناة.

استخدمت الرافعات إنقاذه ١ وإنقاذ ٢ قوة رقع ٥٠٠ طن في عملية تدشين البنتون بحضور المهندس سمير حسن مدير إدارة الترسانات ومهندس عادل فريد رئيس ترسانة بورسعيد البحرية إضافة إلي مهندس سيد أبو الفتوح مستشار الفريق للكباري.

كان الفريق مميش وجه بإنشاء كوبري متحرك، شمال منطقة المعدية بـ200 متر بالسويس.

وينفذ الكوبري المتحرك على ثلاثة أجزاء فى وقت واحد، وذلك لأن منطقة الكوبري، يصاحبها تيارات هواء شديدة.

وينفذ الكوبري المتحرك ثلاث شركات مصرية، ترسانة بورتوفيق، وترسانة السويس، بترسانة بورسعيد ليكون هدية لشعب السويس من هيئة قناة السويس وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تدشين البنتون الثاني لكوبري الشط العائم بترسانة بورسعيد.. صور
تدشين البنتون الثاني لكوبري الشط العائم بترسانة بورسعيد.. صور
تدشين البنتون الثاني لكوبري الشط العائم بترسانة بورسعيد.. صور
تدشين البنتون الثاني لكوبري الشط العائم بترسانة بورسعيد.. صور
تدشين البنتون الثاني لكوبري الشط العائم بترسانة بورسعيد.. صور
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