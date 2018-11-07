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أخبار البلد

الحكومة: انخفاض التضخم إلى 14% وارتفاع قيمة الصادرات بنحو 13.2%

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
محمود مطاوع
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقرير مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، حيث أفادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال هذه الفترة نحو 5.3%، وقد حققت قطاعات: الغاز، والاتصالات، والتشييد والبناء وقناة السويس، والغاز والاتصالات أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو المتحقق.

كما أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة إلى أن مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، كشفت انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14% خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 33.4% خلال نظيرتها من العام الماضي 2017/2018، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه التقرير من مؤشرات إيجابية، بما يعكس جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن مؤشرات المتابعة الإيجابية محليًا، تعززها تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، التي تشير إلى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
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