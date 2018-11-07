ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خلفان يتهم قطر بقتل خالد الهيل بمساعدة الموساد الإسرائيلي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:14 م
ضاحى خلفان تميم نائب
ضاحى خلفان تميم نائب مدير عام قطاع الأمن بدبى
رشا عبد الوهاب
شن ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن بدبى، هجوما جديدا على قطر حيث اتهمها بالتخلص من المعارض القطري خالد الهيل، الذي كان يعيش في العاصمة البريطانية لندن، بطريقة بشعة.

وكتب خلفان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا إن " هل ساعد الموساد في نقل خالد الهيل الى السجون السرية القطرية في الدوحة".

وتابع: "تخطط المخابرات القطرية لاغتيال حسن الدقي في تركيا واتهام الإمارات...سيناريو محتمل، مداهمة بيت الدقي في تركيا واقتياده الى جهة أمنية دليل ان المخابرات التركية لديها معلومات، وقطر وراء هذه الشكوك".
loading...

ترشيحاتنا

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة بشأن عقوبة جماهير الترجي

سياسي تركي يحذر من أزمة خطيرة تهدد استقرار بلاده

خلفان يتهم قطر بقتل خالد الهيل بمساعدة الموساد الإسرائيلي

تريبل إتش يدخل المستشفى بعد إصابة بالغة في الذراع

Google Earth يثير الجدل حول اكتشاف طائرة تحت الماء في أسكتلندا

جماهير الأهلي تحضر المران باستاد رادس استعداداً للترجي.. فيديو وصور

حضور إفريقى رفيع المستوى فى إياب دوري الأبطال بين الأهلي والترجي

تصريحات نارية لـ نجم فريق الترجي عن مواجهة الأهلي بـ رادس فى نهائى أفريقيا

أرسنال يزف بشرى سارة لمنتخب مصر قبل مباراة تونس

رسميا..CAF يجامل الترجى بقرار جديد قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في تونس على الملعب الفرعي بـ رادس .. فيديو وصور

مسؤولة ببنك الكويت: استجابة الرئيس السيسي لمطلب الشباك الواحد حسنت مناخ الاستثمار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها
شاهد .. أحمد السقا يرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدى
كارثة.. 1.8 مليون حالة تعد على أراضٍ زراعية بإجمالي 85 ألف فدان
متحدث الوزراء: رئيس الحكومة يعمل 14 ساعة يوميا.. فيديو
الوزراء: الرئيس يجتمع مع كل محافظ على حدة لهذا السبب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟