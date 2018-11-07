خلفان يتهم قطر بقتل خالد الهيل بمساعدة الموساد الإسرائيلي

شن ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن بدبى، هجوما جديدا على قطر حيث اتهمها بالتخلص من المعارض القطري خالد الهيل، الذي كان يعيش في العاصمة البريطانية لندن، بطريقة بشعة.



وكتب خلفان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا إن " هل ساعد الموساد في نقل خالد الهيل الى السجون السرية القطرية في الدوحة".



وتابع: "تخطط المخابرات القطرية لاغتيال حسن الدقي في تركيا واتهام الإمارات...سيناريو محتمل، مداهمة بيت الدقي في تركيا واقتياده الى جهة أمنية دليل ان المخابرات التركية لديها معلومات، وقطر وراء هذه الشكوك".