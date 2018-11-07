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خالد النبوي عن مصطفى محمود: رحل لكن معالمه باقية حتى الآن

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:53 م
الدكتور مصطفي محمود
الدكتور مصطفي محمود
حسام الحارتي
أشاد الفنان خالد النبوي ، بالراحل الدكتور مصطفى محمود معلقا " رحل ولكن معالمه باقية حتى الآن".

وأضاف النبوي خلال لقائه ببرنامج " معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أنه يقوم بتجسيد حياته الشخصية في عرض درامي يعرض الفترة المقبلة، موضحا أنه شخصية تستحق أن يظل تاريخه دائما ومستمرا.

وطالب النبوي الجماهير المتواجدة داخل استديو التصوير ببرنامج " معكم مني الشاذلي " ، بإعطاء رأيهم حول استكمال أعمال تجسيد الراحل مصطفى محمود أمام لا.

واوضح انه لابد من استكمال مسيرة العلماء، والمفكرين ، المصريين لابقاء أعمالهم خالدة في أذهان المصريين.
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