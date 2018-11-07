خالد النبوي عن مصطفى محمود: رحل لكن معالمه باقية حتى الآن

أشاد الفنان خالد النبوي ، بالراحل الدكتور مصطفى محمود معلقا " رحل ولكن معالمه باقية حتى الآن".



وأضاف النبوي خلال لقائه ببرنامج " معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أنه يقوم بتجسيد حياته الشخصية في عرض درامي يعرض الفترة المقبلة، موضحا أنه شخصية تستحق أن يظل تاريخه دائما ومستمرا.



وطالب النبوي الجماهير المتواجدة داخل استديو التصوير ببرنامج " معكم مني الشاذلي " ، بإعطاء رأيهم حول استكمال أعمال تجسيد الراحل مصطفى محمود أمام لا.



واوضح انه لابد من استكمال مسيرة العلماء، والمفكرين ، المصريين لابقاء أعمالهم خالدة في أذهان المصريين.

