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شاهد.. مصفف شعر مصري يضفي البهجة على وجوه الأطفال المصابين بالسرطان

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:11 م
سامح سلام، مصفف شعر
سامح سلام، مصفف شعر مصري
ندى فتح الله
قال سامح سلام، مصفف شعر مصري، أنه يقوم بتركيب الشعر المستعار لمن فقدوه من الأطفال نتيجة إصابتهم بمرض السرطان، حيث أن هذا الأمر يؤثر بشكل إيجابي كبير في نفسيتهم.

وتابع "سلام" خلا تقرير عرضته فضائية " euronews عربي" أن رفع الروح المعنوية للأطفال المرضى يساعد بدوره بشكل كبير مع العلاج أن يتماثل الطفل للشفاء.

وأردف "سلام" أنه يقوم بشراء الشعر المستعار من أمواله الخاصة، حيث أن هدفه الرئيسي رسم الفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال. 
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