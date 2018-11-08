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فن

نور التركية تسترجع ذكرياتها في مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
استرجعت الممثلة التركية سنوجول أودان ذكرياتها أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ بضعة سنوات.

ونشرت سونجول المعروفة في الوطن العربي باسم نور صورة لها من المهرجان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، حيث حضرت برفقة النجم التركي كيفانش تاتليتوغ بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل نور في الوطن العربي.

يشار الى أن سونجول اودين تشارك في الدراما التركية بمسلسل " مثل الحياة " المأخوذ عن المسلسل الأمريكي this is us.
نور التركية تسترجع ذكرياتها في مهرجان القاهرة السينمائي
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