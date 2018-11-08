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رياضة

كارتيرون يكشف سلاح الأهلى الفتاك للتتويج باللقب الإفريقي على حساب الترجى

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:28 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
عبدالحكيم ابوعلم
تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، الخميس، عن مباراة الأهلي والترجي التونسي. مؤكدًا جاهزية اللاعبين لخوض المباراة المرتقبة، غدًا، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

وأوضح أن هناك تركيزًا شديدًا من جانب الجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن المباراة تقام أمام منافس قوي ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط، مضيفا أن الأهلي نجح بالفعل في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الذهاب ويأمل في أن يكرر ذلك بمباراة الغد.

وأشار إلى أن غياب وليد ازارو سيتم تعويضه من خلال البدائل التي يملكها الفريق، الذي يضم لاعبين دوليين مثل؛ مروان محسن، وصلاح محسن. وأن الجهاز الفني كان حريصًا خلال الفترة الماضية على منح الفرصة لجميع اللاعبين لضمان جاهزيتهم لأي ظروف، متمنيًا أن تكون المنافسة داخل الملعب فقط في ظل أهمية اللقاء.

وشدد كارتيرون، على أنه يثق في أداء الحكام، ويصب كل تركيزه من أجل تحقيق الفوز على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرض لها أي فريق ينافس على الألقاب، فيما أشار إلى أن الفريق يملك عناصر تضم خبرات عديدة.

وأكد أن الترجي فريق كبير والأهلي يعرفه جيدًا من خلال المباريات التي جمعت بينهما في دور المجموعات وفي لقاء الذهاب، وأن سلاح اللاعبين هو التركيز الشديد من أجل التتويج باللقب.
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