تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شيعت ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة جنازة الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط غياب تام من العاملين بماسبيرو.



يذكر أنه توفيت اليوم الجمعة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه موقع ماسبيرو - الهيئة الوطنية للإعلام على الموقع الإلكتروني.



وأشهر برنامج إذاعى قدمته الإعلامية "زيارة إلى مكتبة فلان" والذى استضافت فيه مشاهير الفن والعلم مثل الفنان محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، والدكتور خليل فاضل ، والأديب نجيب محفوظ .



قدمت العديد من البرامج فى الإذاعة منها "صباح الخير" -" يوميات امرأة عصرية "- " بعيدًا عن السياسة " - " بين الفن والسياسة " - " وطني حبيبي" .



أهم المناصب التي تولتها :

- مديرًا لبرامج الشباب بالبرنامج العام

- مديرًا للبرامج الثقافية

- مديرًا عامًا للمنوعات بالبرنامج العام عام 1993

- رئيسًا لشبكة الشرق الأوسط عام 1995 وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد عام 2000.





