تركيب 306 كشافات ليد لإنارة الطرق بمركز ديرمواس

قال على غلاب رئيس مركز ديرمواس بالمنيا إن الوحدة المحلية أنهت تركيب 306 كشافات كهربائية (ليد - كابح صوديوم) لإنارة عدد من الطرق بالمركز، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة 141 خلايا ضوئية بالكشافات، وذلك تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.



وأضاف خلال التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا انه جارى إعادة رصف طريق 454 ببنى سالم حتى أودة باشا بطول 2كم (مدينة ديرمواس - بنى سالم ) بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه، وإعادة رصف 53 من الرصف الحالى تجاه قرية الرحمانية بطول 1كم بحى المدينة بشارع (الرحمانية) بتكلفة إجمالية قدرها مليون جنيه، كما جار إعادة رصف إيراد الدلجاوى من الطريق 270 اتجاه عزبة الفرا بطول 1250م بتكلفة إجمالية قدرها مليون و 224 ألفا.



وفى سياق آخر ، قال رئيس المركز إنه تم رفع 9216 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوي الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة لها ، وذلك خلال إحدي حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية في إطار الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمركز.