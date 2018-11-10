الترجي والعين يمثلان العرب في كأس العالم للأندية بالإمارات

لحق الترجي التونسي، بقافلة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الشهر المقبل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تتويجه اليوم الجمعة، بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وفاز الترجي، على الأهلي المصري، بثلاثية دون رد ،الجمعة، على ملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر في الذهاب 3 ـ 1.



وأصبح الترجي، خامس الأندية المتأهلة لهذه النسخة من مونديال الأندية؛ حيث سبقه كل من العين الإماراتي، الذي يمثل صاحب الأرض في هذه النسخة بصفته بطلا للدوري الإماراتي في الموسم الماضي.



كما تأهل لنفس النسخة ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، جوادالاخارا المكسيكي بطل دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وويلينغتون النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.



وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الترجي في مونديال الأندية؛ حيث سبق له المشاركة في نسخة 2011.



ويفتتح الترجي مشواره بمونديال الأندية يوم 15 ديسمبر المقبل مع الفائز من لقاء العين وويلنجتون.