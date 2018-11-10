ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ارتفاع قتلى فندق العاصمة الصومالية مقديشيو إلى 39 شخصا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
رويترز
أفادت الشرطة اليوم السبت بأن عدد القتلى جراء هجوم نفذه انتحاريون ومسلحون عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى 39 قتيلا بعد أن كان العدد الأولي 22.

وفتح حراس فندق (صحفي) ومكتب إدارة التحقيقات الجنائية المتاخم النار بعد أن انفجرت سيارتان ملغومتان مساء أمس الجمعة ووقع انفجار ثالث في الشارع المزدحم جراء قنبلة مزروعة في مركبة ذات ثلاث عجلات (توكتوك) قرب الفندق.

وقال شرطي في المدينة "أكدنا مقتل 39 مدنيا وإصابة 40 آخرين في تفجيرات أمس".

وتابع "عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض الناس ما زالوا مفقودين".

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق.

ويعاني الصومال من العنف وغياب القانون منذ الإطاحة بالدكتاتور محمد سيد بري في أوائل التسعينات.
loading...

ترشيحاتنا

علاج طبيعي للضغط المرتفع ومقوي للجهاز الهضمي ويشفي هذه الأمراض

اختفاء مدير منظمة مؤمنون بلا حدود واتهامات لجماعة الإخوان باختطافه

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 3 أنواع للعطور محرمة شرعا.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته ميلانيا إلى فرنسا

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب على شمال البلاد وأمطار متوسطة بالقاهرة

دينا أول مصرية تحصل علي كأس الذهبية لبطولتي أوكرانيا لكمال الأجسام

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

نادية الجندى لـ صدى البلد: فيلم يوم الدين نال أكثر من حقه

خالد زلط يكتب: 10 ملايين زملكاوي يشعرون بالسعادة

ارتفاع قتلى فندق العاصمة الصومالية مقديشيو إلى 39 شخصا

سرير البقرة السماوية أثر فريد لتوت عنخ آمون.. صور

استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
محمد الفولي: ملتقى الأعمال التجارية يهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم
باحث: الزيادة السكانية تلتهم أي نمو اقتصادي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟