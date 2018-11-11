بذور مهملة تقضى على شيب الشعر سريعا

انتشر فى الأونة الأخيرة ظهور الشيب على الشباب والفتيات، وفى الماضى كان الشيب يقتصر على كبار السن فقط .



في هذا السياق كشفت خبيرة التجميل حنان الديب عن أهم البذور لعلاج الشيب، وهى بذور الحلبة ووضعها على الشعر.. بهذه الطريقة.



خليط السمسم والجزر.. اخلطي السمسم وعصير الجزر وبذور الحلبة ودلكي فروة الرأس بهم لدقائق مرة يوميا.