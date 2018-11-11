رئيس مدينة شبرا الخيمة يكشف مخالفات بمستشفى ناصر العام .. صور

قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة بالمرور على مستشفى ناصر العام بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وبرفقته مدير الإدارة الصحية وذلك في إطار تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية ومن أهمها الخدمات الصحية.





وقال رئيس المدينة إنه تم المرور بأقسام المستشفى قسم الأشعة ، معامل تحاليل المخدرات ، قسم تحليل فيروس سي ، الحضانات ، المطبخ ، غرف الغسيل والتعقيم ، الصيدلية ) وغرف التمريض " وتلاحظ أثناء المرور وجود بعض المخالفات منها النظافة العامة بالمستشفى غير مرضية وعدم الالتزام بالزي الرسمي المخصص للأطباء والتمريض





وتابع أن الجولة كشفت ايضا عن وجود نقص في عدد عمال النظافة بالنسبة لأعمال النظافة التي تحتاجها المستشفى كما تبين ان غرفة التعقيم وكي المفروشات سيئة التهوية ولا يتم كي المهمات بعد غسلها.





كما تبين وجود نقص في بعض أنواع الأدوية بالصيدلية والتي يضطر المريض لشرائها من الخارج وهي (أدوية خاصة بقسم الاطفال والحضانة الخاصة بالأطفال المبتسرين - ميكوفيللين - نانوزوكسيد - زنك - زيرتك) وكذلك وجود تكييف مركزي بالمستشفى بالرغم من توافر فتحات مجهزة له.



