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أخبار العالم

فيديو لسفير قطر مع قيادي بحماس يثير ضجة على مواقع التواصل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
سفير قطر لدى غزة
سفير قطر لدى غزة محمد العمادي
رحيم يسري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين، مقطع فيديو للسفير القطري محمد العمّادي، أثناء تواجده على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسخر النشطاء من تصريحات العمادي الذي ظل يردد "نبي هدوووء"، وكان موكب العمادي قد تعرض للرشق بالحجارة في غزة وهتف عددا من المتظاهرين "روح يا عميل".

وُظهر العمّادي في الفيديو برفقة عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وهو يوصيه بالحفاظ على الهدوء على السياج الأمني خلال فعاليات مسيرة العودة، حيث يبين المقطع السفير القطري وهو يهمس في أذن الحية قائلا "نبي هدووء" ويكررها أكثر من مرة، ليرد عليه الأخير بكلمة "ماشي".

وأحدث المقطع موجة سخرية كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ اعتبروا أن الكلمة تعني توافق قطر مع إسرائيل لإعادة الهدوء على حدود غزة، مقابل الأموال القطرية التي أدخلتها إسرائيل لموظفي حركة حماس، كخطوة على طريق التهدئة.

وعلق أحد النشطاء على الفيديو قائلا "التعليمات مباشرة من الميدان، العمادي للحية نبي هدوء.. نبي هدووء، والرد كان حاسمًا ماشي".
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