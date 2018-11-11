أمن حقوق عين شمس يحرس صناديق خالية من بطاقات الترشيح.. صور

انطلقت انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، منذ الساعة التاسعة صباحا، وفتحت الكلية باب التصويت، وكثف أفراد الأمن بالكلية تواجدهم داخل لجنة الانتخابات.



حضر المراقبون والمشرفون على العملية الانتخابات بالكلية، وسط حراسة من أفراد الأمن لصناديق الانتخابات، إلا أن الطلاب الناخبين، غابوا عن المشهد، لتظل صناديق الانتخابات خالية مع اقتراب موعد إغلاق باب التصويت في تمام الساعة الثالثة عصرا.



والتقطت عدسة «صدى البلد» صورا لصناديق الانتخابات لم تتجاوز بطاقات الترشيح بها 10 بطاقات، على الرغم من أن عدد الطلاب المقيدين بالكلية يتجاوز 16 ألف طالب.



جدير بالذكر أن هناك ثلاث كليات فقط يجرى بهم انتخابات لاتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، هم كليات الحقوق، والتمريض، والهندسة، أما باقي كليات الجامعة ففاز بها المرشحون بالتزكية، لعدم وجود مرشحين منافسين.