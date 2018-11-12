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اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية اليوم الاثنين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
أيمن سيد
استقر سعر الحديد فى الأسواق اليوم الإثنين، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت لتتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه للطن وفى نفس الوقت تراجعت أسعار الأسمنت الأبيض تراجعا يتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيها للطن.

واختلفت أسعار الجبس فى المحافظات، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

ووصل سعر طن حديد بشاى إلى 12 ألفا و250 جنيها وبلغ سعر طن الحديد فى عز والدخيلة 12 ألفا و330 جنيها وسعر طن حديد المعادى 11 ألفا و950 جنيها و سعر طن حديد بيانكو وصل إلى 12 ألفا وسعر طن حديد المراكبى 12 ألفا و100 جنيه.

وبلغ طن أسمنت الشركة العربية المسلح 970 جنيها، وسعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 920 جنيها و سعر طن أسمنت التعمير إلى 895 جنيها و سعر طن طرة وحلوان 930 جنيها و سعر طن أسمنت بنى سويف إلى 865 جنيها.

وبلغ سعر جبس الدولية 735 جنيهًا للطن وسعر جبس البلاح إلى 820 جنيها وسعر جبس السويس وصل إلى 805 جنيهات.

وجاء متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه للطن وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 1750 جنيها وسعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة إلى 1770 جنيها.

ووصل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة إلى 970 جنيه و سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 995 جنيها وسعر طن أسمنت النخيل والواحة المخلوط وصل إلى 830 جنيها .
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