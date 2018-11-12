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برلمان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة عبد العال

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:06 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال.

ومن المقرر ان يواصل المجلس مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم، الذى وافق عليه المجلس خلال جلسة امس، من حيث المبدا، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، حول مشكلات انتشار اكوام القمامة ومشكلات الانارة والاستعداد لموسم الامطار واعتماد الحيز العمرانى.

واستعرض اليوم، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، في ضوء برنامج الحكومة الذي القاه المهندس مصطفة مدبولي رئيس مجلس الوزراء 2018.
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