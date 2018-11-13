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أخبار العالم

العاهل الأردني يبحث مع رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون الثنائي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، الثلاثاء، في واشنطن مع رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن اللقاء بحث - أيضا - آليات التعاون المشترك في دعم خطط التنمية في المملكة لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الدولية وتوفير التمويل الميسر للأردن وتحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للقطاعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد جيم يونغ أن البنك الدولي يقف إلى جانب المملكة، ويسخر إمكانياته لدعم الاقتصاد الأردني.

يذكر أن مجموعة البنك الدولي تعمل في المجالات الرئيسية للتنمية حول العالم، ويرتبط الأردن ومجموعة البنك الدولي بشراكة متطورة في قطاعات متنوعة كالبنية التحتية والاستثمارات والتعليم وتعزيز بيئة الأعمال، إضافة إلى مساعدة المملكة على التعامل مع تداعيات أزمة اللجوء السوري.
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