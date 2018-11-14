إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

شنّ الإعلامي الكويتي جعفر محمد، هجومًا عنيفًا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم؛ وذلك عقب إساءتها لوزيرة الدولة لشئون الهجرة نبيلة مكرم، موضحا أن ما قالته "الهاشم" يمثلها فقط ولا يمثل الشعب الكويتي، فهو "زعم غبي وفاسد".





وأضاف «جعفر»، خلال تقديم برنامجه «وسع صدرك»، المذاع على قناة «شاهد» الكويتية،: «لن ينسى الشعب الكويتي مواقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولا تفاني الرئيس السابق محمد حسني مبارك.. المصريين علمونا وعالجونا في المستشفيات، وبنوا منازلنا، المصريين استشهدوا على أرض الكويت أثناء تحريرها من غزو العراق»، وتساءل: «من الذي يريد أن يشعل شرارة الفتنة بين الشعبين المصري والكويتي؟، ومن هو صاحب المصلحة العليا في أن تنشأ البغضاء بين كل كويتي ومصري؟».



