غدا.. الخطيب يجتمع مع كارتيرون ومحمد يوسف

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا، غدا، الخميس، مع كل من باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة.



يأتي ذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة، في ضوء التقارير الفنية والإدارية والطبية التي كان رئيس النادي طلبها عقب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويشهد الاجتماع أيضا تحديد احتياجات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، وتصوره للمرحلة المقبلة، في ظل بدء الفريق لمنافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.