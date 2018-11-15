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فن

إيرادات فيلم بيكيا لمحمد رجب بعد 12 أسبوعا من عرضه

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتل فيلم "بيكيا" للفنانين محمد رجب وآيتن عامر، ذيل قائمة الأفلام المعروضة حاليًا فى دور العرض السينمائي، وحقق بعد 12 أسابيع من عرضه في دور السينما 22 مليونًا و377 ألفًا و802 جنيه وحقق الفيلم إيرادات ضعيفة هذا الأسبوع وصلت إلى 27 ألفًا و666 جنيهًا.

تدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي "أكشن" حول باحث علمي يتعرض للعديد من الصعوبات في حياته، ويلجأ إلى حيلة من أجل الهروب من الذين يطاردونه للحصول على البحث العلمي الخاص به. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد رجب وآيتن عامر ومحمد لطفى وبدرية طلبة، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي.
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