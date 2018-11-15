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مرأة

لصاحبات علامات التمدد البيضاء.. إليكِ وصفة زيت الخروع

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:43 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعد الخطوط البيضاء على الجسد هي عبارة عن علامات تمدد الجلد وتظهر غالبًا على البطن والثديين والوركين والأرداف والفخذين ومع مرور الوقت تصبح أقل بشكل ملحوظ، ولاشك أن الكثيرات يتمنين التخلص من تلك التشققات الجلدية أو على الأقل تحسين مظهرها.

لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، وصفة بزيت الخروع لعلاج هذه العلامات، لأنه يعتبر من العلاجات الطبيعية التي تساعد على بناء الأنسجة التالفة وتوحيد ملمس البشرة ونعومتها، لتتضاءل بذلك الآثار المرئية لعلامات التمدد.

  • طريقة الاستخدام:
قومي بتسخين القليل من زيت الخروع في راحة اليد، ثم القيام بتدليك خفيف للمنطقة المصابة بالزيت الدافئ لمدة 5 إلى 10 دقائق.
لفي المنطقة المصابة بعد ذلك بقطعة من القماش القطني.
لنتائج أفضل، يمكنك زيادة حرارة الجلد باستخدام كيس الماء الساخن.
كرري هذا العلاج 3 مرات أسبوعيًا لمدة شهر وستلاحظين الفرق.
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