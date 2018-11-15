البرلمان: صفاء الهاشم لا تعبر إلا عن نفسها ولم تؤثر على العلاقات بين البلدين

أشاد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالمواقف المشرفة من دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا تجاه مصر، مؤكدا خلال اتصال هاتفي أجراه مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت لا يمكن لأحد مهما كان أن ينال منها وأن اى اساءة تخرج من شخصية من هنا او هناك لا تعبر إلا عن صاحبها وهي مرفوضة من مصر والكويت.



صرح بذلك للمحررين البرلمانيين الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، معتبرا أن إساءة النائبة صفاء الهاشم للدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين للخارج استفتاء على حب وتقدير دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وبرلمان وشعبا لمصر، مضيفا لا يمكن لأحد مهما كان أن ينجح فى ان يؤثر سلبا في العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت.



وأشاد "متحدث النواب" بتصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم التى قال فيها إن العلاقات المصرية الكويتية تعد مضرب مثل على كل الأصعدة وتأكيده وبالنص: "نحن نفتخر بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ونحن نسميه نصف مصري ونصف كويتى كونه قضى قرابة 20 عاما فى الكويت وترك بصمة وتتلمذ على يده العديد من القانونيين".



وأكد الدكتور صلاح حسب الله إن حب وتقدير "الغانم" لمصر والشعب المصرى جعله يناشد الشعب المصرى بأن لا يعطى فرصة لأحد أن يخدش العلاقة المميزة بين الكويت ومصر اضافة الى تأكيد رئيس مجلس الأمة الكويتى على أن العلاقات المصرية الكويتية قوية ومتينة وتاريخية ومبنية على الأخوة والاحترام المتبادل والتضحية كما حدث فى حرب 1973 ولن نسمح لأحد بأن يخدشها.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله تحية قلبية لجميع القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية وكبار الكتاب والصحفيين والاعلاميين الكويتيين الذين ضربوا اروع الأمثلة في الإشادة بمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، مؤكدا ان كل ذلك يؤكد ان النائبة الكويتية صفاء الهاشم اساءت الى نفسها وانها لا تعبر الا عن نفسها وأعتبر الدكتور صلاح حسب الله ان ما حدث خلال الأيام الماضية بمثابة درس حاسم وقوى لكل من تسول له نفسه الاساءة الى العلاقات التاريخية بين مصر والكويت.