ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

وصفة طبيعية لعلاج الفطريات الجلدية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد تظهر الطفيليات على الجلد والأظافر وفي مناطق مختلفة من الجسد وهو أمر مزعج جدا ويسبب الحرج كونه قد يصيب في بعض الأحيان مناطق مكشوفة في الجسم كالرقبة والعنق إضافة إلى الإصابة بالاحمرار والالتهاب وتشقق في الجلد والحكة الشديدة.

ويقول المعالج بالاعشاب محسن النادي: يوجد عدة علاجات لهذه المشكلة ويصف الطبيب في مثل هذه الحالة بعض المراهم الطبية أو أقراص الدواء ومن الضروري زيارة الطبيب لمعرفة نوعية الفطريات وأخذ العلاج المناسب، وتوجد أيضا بعض الوصفات الطبيعية التي أعطت نتائج رائعة في علاج الفطريات الجلدية وهو:

لعمل الوصفة سنحتاج إلى :

- 2 ملاعق كبيرة من زيت الثوم
- 2 ملاعق كبيرة من زيت البصل
- 2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
- 4 ملاعق كبيرة من شمع النحل

طريقة الاستخدام والتحضير:

نضيف جميع المكونات إلى حــمام مائي (حمام مريم) حتى يذوب شمع النحل، بعد ذلك يحفظ الخليط في وعاء زجاجي محكم الإغلاق ونستعمله كدهان على الأماكن المصابة بعد مرور ساعة يشطف بالماء والصابون الطبيعي ، وتكرر الطريقة يوميا.
loading...

ترشيحاتنا

نتنياهو يواجه دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل بعد استقالة وزير دفاعه.. كحلون يطالب بانتخابات مبكرة.. وبينت يشترط الدفاع للاستمرار في الائتلاف

زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو

تسلخ جلد زوجها لتعلقه على جدران المنزل.. صور

ترحيب عربي ودولي ببيان النيابة السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي.. مصر تُثمن إجراءات المملكة.. وأمريكا وفرنسا: خطوة في الاتجاه الصحيح

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة بسبب المترو.. تعرف عليها

هؤلاء اعتنقوا الإسلام في ظروف خاصة.. طيار في الجو ومغنية على تويتر

العامري فاروق: الأهلي في أعماق القلب ومن يتق الله يجعل له مخرجا

المصريون بالنمسا: وصول جمارك السيارات الأوروبية للصفر لن يفيد المغتربين

فرانس 24: جيش أوروبي موحد لمواجهة ترامب يوتوبيا لن تتحقق

مقتل صيدلي مصري في السعودية بـ 7 طعنات في القلب.. فيديو

المجتمعات العمرانية: لجنة للتصالح مع 30 ألف قطعة أرض فى العبور الجديدة

هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تحذر المواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

الأهلي: قبول 12 ألف عضوية في فرع التجمع الخامس بـ 60 ألف جنيه..فيديو
زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو
أحمد بلال: جماهير الأهلي من حقها تزعل على فريق الكرة..فيديو
أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو
سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟