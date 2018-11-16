وصفة طبيعية لعلاج الفطريات الجلدية

قد تظهر الطفيليات على الجلد والأظافر وفي مناطق مختلفة من الجسد وهو أمر مزعج جدا ويسبب الحرج كونه قد يصيب في بعض الأحيان مناطق مكشوفة في الجسم كالرقبة والعنق إضافة إلى الإصابة بالاحمرار والالتهاب وتشقق في الجلد والحكة الشديدة.



ويقول المعالج بالاعشاب محسن النادي: يوجد عدة علاجات لهذه المشكلة ويصف الطبيب في مثل هذه الحالة بعض المراهم الطبية أو أقراص الدواء ومن الضروري زيارة الطبيب لمعرفة نوعية الفطريات وأخذ العلاج المناسب، وتوجد أيضا بعض الوصفات الطبيعية التي أعطت نتائج رائعة في علاج الفطريات الجلدية وهو:



لعمل الوصفة سنحتاج إلى :



- 2 ملاعق كبيرة من زيت الثوم

- 2 ملاعق كبيرة من زيت البصل

- 2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

- 4 ملاعق كبيرة من شمع النحل



طريقة الاستخدام والتحضير:



نضيف جميع المكونات إلى حــمام مائي (حمام مريم) حتى يذوب شمع النحل، بعد ذلك يحفظ الخليط في وعاء زجاجي محكم الإغلاق ونستعمله كدهان على الأماكن المصابة بعد مرور ساعة يشطف بالماء والصابون الطبيعي ، وتكرر الطريقة يوميا.