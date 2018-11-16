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سكان حدائق حلوان يشكون من تحول مجرى السيل إلى ملجأ للمجرمين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي مصطفي بكري تقرير فيديو من حدائق حلوان لرصد شكاوى المواطنين حول تجمع القمامة حول مجرات السيول، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد.

وأوضح أحمد المواطنين، أن المجري أقيم منذ 15 عاما ويعد مصبا للسيول بعد غرق شوارع حلوان بمياه الأمطار منذ عدة سنوات، وتحولت إلي مقلب قمامة وملجأ للمجرمين ومتعاطي المخدرات.

وأشار أحد السكان، إلي أن هناك العديد من الجرائم التي وقعت داخل ترك المصارف المكشوفة، وطالب المسئولين بالتدخل لتغطية تلك المصارف، لتمنع المجرمين وبعض المواطنين من إلقاء القمامة بها.
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