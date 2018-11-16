رسميا.. 7 منتخبات تتأهل إلى الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون

ضمنت مجموعة من المنتخبات التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها يونيو المقبل بالكاميرون ، بعد مرور 5 جولات من التصفيات المؤهلة إلى البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء 7 منتخبات.



وشملت قائمة المنتخبات التى ضمنت التأهل بشكل رسمى إلى الأمم الإفريقية 7 منتخبات هى السنغال ومدغشقر والمغرب وغينيا ومصر وتونس وأوغندا.



ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تأهل عدد جديد من المنتخبات من خلال اللقاءات التى ستقام فى مختلف المجموعات الخاصة بالتصفيات الإفريقية.