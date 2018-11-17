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مقتل أمير التنظيم ومسئول التدريب العسكري في سيناء.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العملية الشاملة سيناء 2018 حققت نجاحات غير مسبوقة تجاه العناصر الإرهابية، ومصر تعتبر الدولة الوحيدة التي تصرح بما تنفذه تجاه الإرهاب، مضيفا:"قضينا على قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي باعترافات الإرهابيين".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قيادات الإرهاب تعزي بعضها البعض في شمال سيناء، بسبب نجاحات القوات المسلحة والشرطة في دحر العناصر الإرهابية وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية.

وتابع:" تم ضرب واستهداف أمير التنظيم الإرهابي بشمال سيناء وأسمه الحركي أبو أسامة المصري، الذي كان يدير حركة التنظيم في شمال سيناء ومعه مجموعة من أخطر القيادات الإرهابية التي تم الإعلان عنها".

وعرض " موسى"، صورة الإرهابي أبو أسامة المصري قائد التنظيم الإرهابي في شمال سيناء، والذي تم قتله في شمال سيناء، بالإضافة إلى صور الإرهابى خيرت سامي السبكي بعد قتله، وهو أحد الإرهابيين الذين خططوا لإغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الداخل، الذي يعتبر المسؤول الأول عن التدريب العسكري للجماعات الإرهابية"
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