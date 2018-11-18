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ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، شهادة ضابط مخابرات إسرائيلي سابق، يتحدث فيها عن تأسيس المخابرات الحربية المصرية، وكيفية إنشاء جهاز المخابرات الحربية المصرية، ودور هذا الجهاز في تحقيق نصر أكتوبر.

وقال ضابط المخابرات الإسرائيلي، في مقطع فيديو أذاعه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس أنور السادات قرر إنشاء جهاز مخابرات حربية مميز يمد الجيش بالمعلومات، وتواصل مع وزير الحربية، وأبلغه أنه كلف اللواء فؤاد نصار بتولي رئاسة جهاز المخابرات الحربية، وعندما أبلغ وزير الحربية اللواء فؤاد نصار رفض لأنه لا يمتلك خبرة في هذا المجال وطلب أن يدرس الأمر في البداية فوافق الرئيس السادات".

وأضاف قائلا:" بعد مرور 3 أشهر من تكليف السادات للواء فؤاد نصار أتصل به السادات وأبلغه نصار، أنه درس الأمر وأكد له أن اليهود لديهم نقطة ضعف واحدة يجب العمل عليها، وهي الـ 48 ساعة التي تفصل بين توقيت علمهم بالحرب وحتى إتمام التعبئة العامة، وفي تلك المدة نستطيع أن نوجه لهم الضربة، فاقتنع السادات وأسس جهاز المخابرات الحربية".

وتابع ضابط المخابرات الإسرائيلي قائلا:" قسم السادات جهاز المخابرات إلى مستوى استراتيجي ومستوى تكتيكي، وعمل اللواء فؤاد نصار على المستوى التكتيكي، وجند البدو في سيناء وأعطاهم رتب الضباط ودربهم وأعطاهم أجهزة، وطالبهم بالإبلاغ عن أي حركة غريبة أو اي دبابة إسرائيلية يروها، وأطلق عليهم لقب «رادارات بشرية».

وأكمل:" أما على المستوى الإستراتيجي، فكان هناك أشرف مروان الذي لم يعمل تحت قيادة أحد وكان تحت قيادة أنور السادات فقط، وتم إعطاؤه في خطاب تعيينه كافة الصلاحيات، وكانت مهمة مروان قائمة على تخدير القيادات الإسرائيلية وإعطائهم معلومات غير مفيدة".

وعلق"موسى"، على حديث ضابط المخابرات الإسرائيلي، قائلا:" شهادة من العدو تؤكد دور المخابرات الحربية في حرب اكتوبر، ودور أهالي سيناء في حرب أكتوبر، اللذان كانا سببا رئيسيا في تحقيق النصر".
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