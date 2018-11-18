أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب على النحو التالي:
عيار 24: 6980 جنيهًا
عيار 21: 611 جنيها
عيار 18: 523 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا
وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه
اليورو: بيع 20.37 جنيه، شراء 20.22 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 23.32 جنيه، شراء 23.15 جنيه
الين اليابانى"100": 15.79 جنيه بيع، وشراء 15.67 جنيه
عيار 24: 6980 جنيهًا
عيار 21: 611 جنيها
عيار 18: 523 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا
وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه
اليورو: بيع 20.37 جنيه، شراء 20.22 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 23.32 جنيه، شراء 23.15 جنيه
الين اليابانى"100": 15.79 جنيه بيع، وشراء 15.67 جنيه
الفرنك السويسري: بيع 17.87 جنيه، و17.74 جنيه للشراء.