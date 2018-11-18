أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

الفرنك السويسري: بيع 17.87 جنيه، و17.74 جنيه للشراء.





استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب على النحو التالي:عيار 24: 6980 جنيهًاعيار 21: 611 جنيهاعيار 18: 523 جنيهًاالجنيه الذهب: 4888 جنيهًاوأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيهاليورو: بيع 20.37 جنيه، شراء 20.22 جنيهالجنيه الإسترليني: بيع 23.32 جنيه، شراء 23.15 جنيهالين اليابانى"100": 15.79 جنيه بيع، وشراء 15.67 جنيه