أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 19-11-2018.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 19-11-2018، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:



عيار 24: 698 جنيهًا

عيار 21: 611 جنيها

عيار 18: 523 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا



وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه

اليورو: بيع 20.52 جنيه، شراء 20.38 جنيه

الجنيه الإسترليني: بيع 23.08 جنيه، شراء 23.91 جنيه

الين اليابانى"100": 15.93 جنيه بيع، وشراء 15.81 جنيه

الفرنك السويسري: بيع 17.87 جنيه، و17.74 جنيه للشراء.