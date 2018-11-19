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أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 19-11-2018.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 19-11-2018، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 698 جنيهًا
عيار 21: 611 جنيها
عيار 18: 523 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا

وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه
اليورو: بيع 20.52 جنيه، شراء 20.38 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 23.08 جنيه، شراء 23.91 جنيه
الين اليابانى"100": 15.93 جنيه بيع، وشراء 15.81 جنيه
الفرنك السويسري: بيع 17.87 جنيه، و17.74 جنيه للشراء.
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