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أخبار العالم

صحيفة بريطانية: 6 خطابات تفصل معارضي ماي عن الاقتراع على سحب الثقة منها

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
تريزا ماي
تريزا ماي
رويترز
قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن معارضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحاجة لستة خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها.

وأضافت أن 42 نائبا من حزب المحافظين قدموا تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة في حين أن الأمر يتطلب تسليم 48 خطابا.

وأشارت ذا صن إلى أن 25 نائبا أعلنوا أنهم سلموا الخطابات في حين قال 17 آخرون في أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لجراهام برادي رئيس ما يعرف بلجنة 1922 التي تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.

وقال نائب من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي إنها تواجه يوم الاثنين ما وصفه بيوم الحساب.

وأضاف سايمون كلارك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا بالقطع اليوم الذي نقف فيه عند منعطف تاريخي... ينبغي أن يشهد هذا اليوم اللحظة التي... يُتم فيها التصرف".

وأشار كلارك، الذي قدم خطابا لسحب الثقة من ماي، إلى أن كل ساعة وكل يوم يمر دون رفض خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي هو وقت ضائع كان من الممكن أن تجرى فيه ما وصفها بمفاوضات ذات مصداقية.

وقال "من الواضح تماما بالنسبة لي أن القبطان يقود السفينة نحو الصخور".
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