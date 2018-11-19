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مؤسس شموع: الفرقة تسعى لإعادة إحياء أغاني العندليب الأسمر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المطرب سعيد عثمان، مؤسس فرقة شموع التي تخصصت بأغاني الراحل عبد الحليم حافظ، أنه قدم أغانى العندليب على مدار 22 عاما على جميع مسارح الأوبرا، مشيرًا أنه لن يصل أي فنان لمستوى العندليب الأسمر.

وأضاف فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الفنانة لبنى عبد العزيز اجهشت بالبكاء عند سماعها "أسمر ياأسمراني" فى إحدى حفلاته فى الأوبرا، مشيرًا أن الفنانون القدامى أرسوا قواعد مهمة لتذوق الفن.

وتابع: لا نستطيع إنكار أغاني المهرجانات كلونٍ فني له جمهوره، قائلًا أسعى مع عدد من الزملاء في الأوبرا إلى الارتقاء بالأغنية العربية .

واختتم: حديثه بالتأكيد على ضرورة العمل على إحياء أغانى الزمن الجميل.

يذكر أن سيد عثمان فنان مصري تميز بصوته وحضوره القوي، وقف على مسرح دار الأوبرا المصرية وقدم فيها خلال عقدين من الزمن العديد من الحفلات التي استطاع من خلالها أن يضع بصمته في عالم الفن.
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