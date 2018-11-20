أغنيات جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف: أمل حجازي تطرح أنشودة جديدة.. وأصالة نصري تشدو لـ المصطفى.. وأحمد سعد يعيد نشر صلوا على سيدنا النبي بعد عام من طرحها.. فيديو

أمل حجازي تطرح أنشودة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف

أصالة نصري تشدو لـ المصطفى أحمد سعد يعيد نشر أغنية صلوا على سيدنا النبي بعد عام من طرحها









طرح عدد من الفنانين أغاني بمناسبة المولد النبوي الشريف منهم الفنانة أمل حجازي التي طرحت أنشودة دينية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده الشريف التي توافق اليوم الثلاثاء.





الأنشودة الجديدة جاءت كلماتها على وزن أنشودة «طلع البدر علينا»، مع اختلاف الكلمات وتوزيع جديد، وهي من كلمات: مصطفى حسن، والحان: مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.





وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت اعتزالها نوعية الغناء التي كانت تقدمها وارتدت الحجاب، وفضّلت أن تبتعد عن الساحة الغنائية وتقدم أناشيد دينية.





وطرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الدينية الجديدة "المصطفى" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لمدح رسو الله صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده.





استطاعت أصالة أن تجتاز حاجز الـ50 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، بعد ساعات من طرح الأغنية في ذكرى المولد النبوي الشريف.





"المصطفى" لـ أصالة نصري، من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: سامح كريم، توزيع: أشرف البرنس، ميكس وماستر: هاني محروس، وتم التسجيل في استوديو: M.Sound.





وكان أخر أعمال أصالة الفنية أغنية "الحقيقة"، من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.





واعاد المطرب أحمد سعد نشر أغنية "صلوا على سيدنا النبي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.





وكان "سعد" قد طرح الأغنية لأول مرة العام الماضى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة تخطت المليون مشاهدة.



