لحظات ثوران بركان في جواتيمالا.. فيديو

نشر موقع روسيا اليوم مقطع فيديو للحظات لبركان فى جواتيمالا، والذى أجبر أكثر من 4000 شخص من الفرار من المنطقة المحيطة بعد أن كان قد تسبب في إلحاق أضرار بقيمة مئات الملايين من الدولارات في وقت سابق من العام الحالي.



وقالت وكالة الحماية المدنية في جواتيمالا، إن بركان "فويجو" أطلق سحابة من الرماد بارتفاع نحو 1500 متر في السماء وتدفقت الحمم إلى مسافة حوالي 5ر2 كيلومتر في واد ضيق يقع على جانب الجبل.



يذكر أن في يونيو الماضي حدث ثوران للبركان ممأ أودى بحياة زهاء 200 شخص وغطت الحمم والحصى البركاني قرى بأكملها.