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محافظات

وزير الصحة من الفيوم: 3 جرعات تكفي لعلاج مرضى فيروس سي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:03 م
الدكتورة هالة فهمى
الدكتورة هالة فهمى وزيرة الصحة
الفيوم - نبيل أبو السعود
أكدت الدكتورة هالة فهمى وزيرة الصحة والسكان، أن مرحلة العلاج تتم خلال ٣ شهور بصرف ٣ جرعات علاج وذلك بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد بروتوكول العلاج المناسب للمريض وهذه الفحوصات قد تستغرق من أسبوع إلى ٣ أسابيع.

وأشارت أن هذه الفترة لا تمثل أي خطورة علي حياة المريض، حيث إن تطور مرض فيروس سي يكون على مدار سنوات وليس أياما، وسيتم اعتبارا من 1 ديسمبر القادم عمل مسح لطلاب وطالبات المدارس الثانوية بكافة أنواعها لفيروس سى.

جاء ذلك أثناء زيارة وزيرة الصحة لمحافظة الفيوم يرافقها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم يرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجولة ميدانية لمتابعة أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة "للقضاء على فيروس "c" والأمراض غير السارية لعدد من نقط المسح. 

بحضور اللواء ممتاز فهمي السكرتير العام والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور وحيد دوس مدير وحدة الفيروسات الكبدية بالوزارة والدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

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