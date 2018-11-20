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رياضة

الحكم الجزائري مهدي عبيد مهدد بالحرمان من كأس العالم للأندية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:43 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أصبح الحكم الجزائري مهدي عبيد مهددا بالحرمان من المشاركة فى كأس العالم للأندية المقبل المقرر إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد أن تم إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أخطائه التحكيمية في مباراة الأهلى والترجى بذهاب نهائي دورى أبطال إفريقيا وإحالته للتحقيق.

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف الجزائري مهدي عبيد شارف، الذي قاد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي والتي انتهت 3-1 للأحمر.

وأثار الجزائرى مهدى عبيد الكثير من الجدل خلال مباراة ذهاب نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى بعد أن احتسب ركلتي جزاء للأهلي في المباراة.

ومن المقرر أن يخضع مهدى عبيد للتحقيق من قبل الكاف ومن ثم سيتحدد مشاركته فى مونديال الأندية أو من عدمه وكان تم اختيار مهدى ضمن حكام كأس العالم للأندية من قبل الفيفا.
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